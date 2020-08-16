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Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü Adana’da 18 yıl önce evinde tecavüze yeltenilen, işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen kadının katili tam 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı Polis, olaydan sonra mahalleden taşınanları mercek altına alarak zaman aşımına 16 ay kala cinayeti aydınlattı

İHA

Adana'da 18 yıl önce evinde tecavüze yeltenilen, işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen kadının katili tam 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı.

Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü Adana’da 18 yıl önce evinde tecavüze yeltenilen, işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen kadının katili tam 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı Polis, olaydan sonra mahalleden taşınanları mercek altına alarak zaman aşımına 16 ay kala cinayeti aydınlattı

Adana’da 18 yıl önce evinde tecavüze yeltenilen, işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen kadının katili tam 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 2 Ekim 2002 yılında Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi olan eşi Süleyman Şafak’ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla köyde bulunduğu sırada, çocukları Volkan (7) ve Dilara (3) ile evde kalan Fadime Şafak (29), yatak odasında uyudu. Volkan Şafak, sabah kalktığında karyolada yatan annesini uyandırmak istedi ama bir türlü uyandıramadı. Bunun üzerine ağlayarak birinci kattaki teyzesinin yanına giderek annesinin uyanmadığını söyledi. Teyze eve geldiğinde kız kardeşinin öldüğünü görüp hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede pencerenin demir şebekesinin esnetilerek içeri girilip genç kadına işkence yaptıktan sonra yastıkla boğularak öldürüldüğünü ve tecavüz edilmeye çalışıldığını belirledi. Zanlının, kadının kafasını duvara vurduğu, parmaklarını kesmeye çalıştığı, boğazını elle sıktığını ve son olarak yastıkla boğduğu tespit edildi. Ayrıca, genç kadının zanlının yüzünü çizdiği ve tırnaklarında zanlının DNA’sı olduğunu saptadı. Polis, bir süre mahallede çalışma yaptı ancak bir türlü zanlıya ulaşamadı.

"Zaman aşımına 16 ay kala çözüldü"
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul kalan cinayetleri araştırmak için özel bir ekip kurdu. Ekip, dosyaları incelediğinde Fadime Şafak dosyasının zaman aşımını için kısa bir zaman kaldığını fark ederek cinayeti çözmek için yeniden çalışma yapmaya karar verdi. Polis, önce cinayetin mahalle içinden olabileceğini değerlendirerek o gün mahallede oturan herkesi mercek altına altı. Daha sonra olaydan kısa bir süre sonra mahalleden taşınanları ve sapkın olabilecekleri mercek altına aldı. Polis, bu profile uyan 10 şahsı belirleyip incelerken Gökhan Ç. (40) isimli şahsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığını ve burada penceresi açık olan bir evden içeri girerek iç çamaşırlı olan bir kadına sarkıntılık yaptığı nedeniyle cezaevinde olduğunu belirledi.

KKTC’den getirtilip serbest bırakıldı
Mayıs ayında serbest kalan Gökhan Ç.'yi Adana polisi KKTC’den alıp Adana’ya getirdi. Polis, zanlıya cinayeti sorunca şahıs, kadını tanımadığını cinayetten haberi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis, zanlıdan kan alıp serbest bıraktı. Polis, bir taraftan zanlıyı takip ederken diğer taraftan DNA eşleştirmesi yapıldı. Yapılan eşleştirmede zanlının kan örneği ile kadının tırnakları arasındaki DNA uyuştu. Bu arada polis, zanlının yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ayrıca zanlının kadını öldürdüğünü Kocaeli’de yaşayan ablası Perihan Y. (60) ile kayınbiaraderi İsa C.’nin (46) bildiğini belirleyerek üçünü de gözaltına aldı.

Zanlı iftira attı
Zanlı, ikinci kez geldiği emniyette bu kez her şeyi itiraf etti. Zanlı Fadime Şafak ile aralarında aşk olduğunu ileri sürüp o gece yanına gittiğini, birlikte olduklarını daha sonra ise Fadime Şafak’ın kendisine kıskançlık yaptığını iddia ederek, "'Nişanlından ayrıl yoksa seni mahalleye rezil ederim' deyince kavga çıktı. Kavgada bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak için onu susturmak için yastıkla bastırdım öldü. Onu öldürmek istemedim" dediği öğrenildi. Ancak polis raporları ve adli tıp raporları zanlıyı yalanladı. Her iki raporda da genç kadının işkence yapılarak öldürüldüğü ve tecavüz girişimi olduğu belirlendi.

Evlendi 3 çocuğu oldu
Bu arada zanlının olaydan sonra hemen eve gittiği, elinin yüzünün kanlar içinde olduğunu ablasının görüp sorduğunda, ona kavga ettiğini söylediği, sabahleyin olay ortaya çıkınca ablasının ‘bunu sen mi yaptın’ diye sorduğu öğrenildi. Ablasına cinayeti önce inkar eden sonra itiraf eden şahsın, polisler mahalleden gidene kadar evden çıkmadığı, daha sonra da mahalleden taşındığı, olaydan 2 yıl sonra da evlenip 16 yıl içinde 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Abla ile kayınbirader serbest kalırken, Gökhan Ç. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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