Adana'da Roma Dönemi'ne ait mozaik ele geçirildi Mozaikleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen üçü kamu görevlisi 8 tarihi eser kaçakçısı yakalandı

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Adana'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda Roma Dönemi'ne ait 2 adet nü mozaik ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 2 adet nü mozaiği satmak amacıyla müşteri arayan şahıslara yönelik, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sarıçam ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde, 3’ü kamu görevlisi 8 şüpheli Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 2 adet nü mozaik ile birlikte yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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