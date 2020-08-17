Adana´da kaçakçılık operasyonu



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 32 fişek ile piyasa değeri 40 bin lira olan 90 bin makaron, 619 paket sigara, 350 adet cinsel içerikli ürün ve 5 litre boğma rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir kamyonet ile 2 iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 32 fişek ile piyasa değeri 40 bin lira olan 90 bin makaron, 619 paket sigara, 350 adet cinsel içerikli ürün, 5 litre boğma rakı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-08-17 09:46:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.