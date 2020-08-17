Adana´da kaçakçılık operasyonu

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 32 fişek ile piyasa değeri 40 bin lira olan 90 bin makaron, 619 paket sigara, 350 adet cinsel içerikli ürün ve 5 litre boğma rakı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir kamyonet ile 2 iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 32 fişek ile piyasa değeri 40 bin lira olan 90 bin makaron, 619 paket sigara, 350 adet cinsel içerikli ürün, 5 litre boğma rakı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-08-17 09:46:50
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