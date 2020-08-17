Adana’da kaçakçılık operasyonu 90 bin kaçak makaron, 619 paket kaçak sigara, 350 kaçak cinsel ürün, 5 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana’da yapılan operasyonda 90 bin kaçak makaron, 619 paket kaçak sigara, 350 kaçak cinsel ürün, 5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan 3 ayrı çalışmada polis, piyasa değeri 40 bin lira olan 90 bin kaçak makaron, 619 paket kaçak sigara, 350 kaçak cinsel ürün, 5 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 3 zanlı sevk edildikleri adliye de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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