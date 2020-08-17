İl Sağlık Müdürü Halil Nacar göreve başladı

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Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uzm. Dr. Halil Nacar göreve başladı.

Seyhan Devlet Hastanesi'nde 6 yıl başhekimlik görevini yürütürken çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri ile başarılı çalışmaları imza atan Uzm. Dr. Halil Nacar, Dr. Ahmet Özer'in yerine Adana İl Sağlık Müdürü oldu.

Bugün gerçekleşen devir teslim töreninde Nacar, Özer’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çiçek taktim etti. Özer’de Nacar’a görevinde başarılar diledi.

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