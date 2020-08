Koronavirüsten ölen doktorun yeğeni: Salgın döneminde özveriyle çalıştı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 3 gün önce hayatını kaybeden Dr. Abdurrahman Demir'in (46) yeğeni Emrah Baldemir, dayısının, Viranşehir halkı tarafından çok sevildiğini anlatarak,"O her zaman mağdur insanların yanındaydı. Salgın döneminde özveriyle fazla mesai yaparak çalıştı" dedi.

Adana´nın Aladağ ilçesinde doğan ve eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi´nde tamamlayan Dr. Abdurrahman Demir, göreve, 1994 yılında Viranşehir Devlet Hastanesi´nde başladı. Daha sonra özel bir tıp merkezinde hekimlik yapmaya devam eden Demir, hemşire Selma Demir ile evlendi. Abdurrahman Demir, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan Demir, 14 Ağustos günü hayatını kaybetti. Demir´in cenazesi dün Adana´nın Aladağ ilçesinde, toprağa verildi.

Abdurrahman Demir´in ölümü, uzun yıllar görev yaptığı Viranşehir´de büyük üzüntüye neden oldu.

`MAĞDUR İNSANLARI ÜCRETSİZ TEDAVİ EDİYORDU´

Doktor Abdurrahman Demir´in yeğeni Emrah Baldemir, DHA'ya yaptığı açıklamada, dayısının ölümünün kendileri yıktığını söyledi. Dayısının Viranşehir halkı tarafından çok sevildiğini belirten Baldemir, "Çok değerli bir doktordu. Karakterli, onurlu ve şerefli bir insandı. Durumu olmayan mağdur insanlara kol kanat gererdi. Ne yazık ki koronavirüs belası denilen hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın döneminde fazla mesai yaparak çalışıyordu. Mağdur insanları gerekirse ücretsiz tedavi ediyordu. Kendi cebinden ilaçları alıp evine kadar götürüyordu. Geride gözü yaşlı ailesi kaldı" dedi.

Baldemir, vatandaşları da kurallara uymaları ve geride gözü yaşlı insanlar bırakmaları için dikkat dikkatli olmaya çağırdı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-08-17 10:04:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.