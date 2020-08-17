Sporcular, Küp Şelalesi'nin tanıtımı için parkura çıktı Kozan Masterlar Atletizm üyesi 15 kişilik sporcu grubu, Adana’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı ve turizme kazandırılması için koşu etkinlikleri düzenledi

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Masterlar Atletizm üyesi 15 kişilik sporcu grubu, Adana’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı ve turizme kazandırılması için koşu etkinlikleri düzenliyor. Bu hafta Aladağ Küp Şelalesini keşfe çıkan sporcular, doğası ile muhteşem bir yapıya sahip şelale için 10 kilometrelik parkurda antrenman yaptı.

Adana’ya 120 kilometre uzaklıkta olan Aladağ eteklerinde yer alan Küp köyüne bağlı Aladağ Küp Şelalesi, bu hafta Kozan Masterlar Atletizm sporcularına ev sahipliği yaptı. Sporcular, uzun bir parkurun ardından 5'i bir yerde şelale manzarası eteğinde buz gibi sularda serinleyerek keyifle dinlendi.

Sporcu arkadaşlarıyla Küp Şelalesi'nin tanıtımı için 10 kilometre koşmaya karar verdiklerini belirten Kozan Masterlar Atletizm sporcusu Hüseyin Çetin, "Bu güzellikleri herkes görsün istiyoruz. Devletimiz büyüklerimizden buraların daha da güzel olması için destek bekliyoruz. Onlarca keşfedilmemiş yer var. Gezginler, turistler gelsin. Sporcu arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Sporcularımız burada kamp yapıp spor yapabilirler. Muhteşem bir yer" diye konuştu.

Sporculardan Ali Arslan ise, “Küp Şelalelerinde koştuk. Sağlık için koşumuzu burada yaptık. Harika bir yermiş. Şu güzelliği doya doya yaşamak çok güzel çok mutlu olduk” dedi.

Sporcular koşunun ardından Küp Şelalesi'nin sularında yüzerek serinlerken doğal fotoğraf stüdyosunda bol bol fotoğraf çektirdiler. Şelale ve çevresinde keşif gezisi yaptılar.

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