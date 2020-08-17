Evi yanan bedriye teyzeye başkan kocaispir sahip çıktı Kocaispir: "Zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım etmek boynumuzun borcu"

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi sakinlerinden 85 yaşındaki Bedriye Zeren‘in evi elektrik aksamından çıkan yangında tamamen kül oldu. Yanan ev Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatı ile kısa sürede onarıldı.

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda evi yanan Zeren ailesine yardım elini uzattı. Sinanpaşa Mahallesinde iki katlı evin ikinci katında klima ünitesindeki patlama sonucu elektrik kontağından çıkan yangında Bedriye Zeren ve ailesinin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi. Başkan Kocaispir’in talimatıyla hasar tespit çalışması yapan belediye ekipleri, yanan evi kısa zamanda baştan aşağı yeniledi.Can kaybının olmaması bizler için teselli oldu diyen Başkan Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım etmek boynumuzun borcudur. Biz üzerimize düşen görevi yaptık.Ekiplerimiz bakım ve onarım çalışmasını kısa zamanda tamamladı.

Bedriye teyzemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Zeren ailesi de desteklerinden dolayı Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.

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