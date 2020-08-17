Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda, 15 günde 35 gün arayla çıkan yangın, tekrar alevlendi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Kozan'ın Kuyubeli köyüne bağlı İbolu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, köylüler de aynı bölgede son 15 gün içinde 35 gün arayla yangın çıktığını söyledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; ancak kısa sürede bölgeden yeniden alevler yükselmeye başladı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-08-17 14:32:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.