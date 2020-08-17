Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli Mahallesi'nde öğlen saatlerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, 45 adet arazöz, 10 adet ilk müdahale aracı, 10 su tankı, dozer, greyder, 4 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 175 işçi ile yangınını kontrol altına almaya çalışıyor. İlk belirlemelere göre bölgede 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

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