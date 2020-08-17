Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını (2)

DHA

Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını (2)


HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Adana'nın Kozan ilçesi İbolu Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangında 45 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, dozer ve greyder ile 175 orman işçisinin söndürme çalışmaları devam ediyor. 10 hektarlık ormanlık alanda devam eden söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin, Osmaniye, Adana merkez ve Kozan ilçesindeki ekiplerin görev aldığı 3 saatlik çalışmada, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, bir taraftan soğutma çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan alevlerin yeniden yükselmemesi için bölgede çalışmalar devam ediyor. Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Çağlar ÖZTÜRK
2020-08-17 18:05:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangını çaresizce izleyen köylüler, “Geleceğimiz kül oluyor” diye dert yandı Adana'nın Kozan ilçesi kırsalında 2 ayrı noktadan çıkan yangında 15 hektara yakın kızılçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi Söndürme çalışmalarına Antalya'dan 2 adet uçak da takviye olarak katıldı
YEREL HABERLER Yangını çaresizce izleyen köylüler, “Geleceğimiz kül ...
Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını/ Ek ...
Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını
YEREL HABERLER Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını
Gönlüşen’in adı Karataş tribünlerinde yaşayacak
YEREL HABERLER Gönlüşen’in adı Karataş tribünlerinde yaşayacak
Babasının suni teneffüs yaptığı Ali Şan, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Babasının suni teneffüs yaptığı Ali Şan, hayata ...
Evi yanan bedriye teyzeye başkan kocaispir sahip çıktı Kocaispir: "Zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım etmek boynumuzun borcu"
YEREL HABERLER Evi yanan bedriye teyzeye başkan kocaispir sahip ...
Kozan’da orman yangını Kuyubelli mahallesindeki kızılçam ormanında çıkan yangını söndürmek için ekipler karadan ve havadan seferber oldu
YEREL HABERLER Kozan’da orman yangını Kuyubelli mahallesindeki ...
Kozan’da Sokak hayvanları kısırlaştırma çalışması başladı
YEREL HABERLER Kozan’da Sokak hayvanları kısırlaştırma çalışması ...
Büyükşehir, bank ve piknik masalarını kendi atölyesinde üretiyor Ahşap atölyesinde ayda 350 bank, 100 adet piknik masası ve 20 adet de üzeri korunaklı piknik masası üretildiği bildirildi
YEREL HABERLER Büyükşehir, bank ve piknik masalarını kendi ...
Sporcular, Küp Şelalesi'nin tanıtımı için parkura çıktı Kozan Masterlar Atletizm üyesi 15 kişilik sporcu grubu, Adana’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı ve turizme kazandırılması için koşu etkinlikleri düzenledi
YEREL HABERLER Sporcular, Küp Şelalesi'nin tanıtımı için parkura ...
Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri MYO’da mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri MYO’da ...
Hastalığı nedeniyle vücudu pullanan Murat, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Hastalığı nedeniyle vücudu pullanan Murat, sağlığına ...
'Marco' tepki verdi, uyuşturucu zanlılarının 'kahve' önlemi işe yaramadı
YEREL HABERLER 'Marco' tepki verdi, uyuşturucu zanlılarının 'kahve' ...
Koronavirüsten ölen doktorun yeğeni: Salgın döneminde özveriyle çalıştı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktorun yeğeni: Salgın döneminde ...
İl Sağlık Müdürü Halil Nacar göreve başladı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Halil Nacar göreve başladı
Adana’da kaçakçılık operasyonu 90 bin kaçak makaron, 619 paket kaçak sigara, 350 kaçak cinsel ürün, 5 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu 90 bin kaçak makaron, ...
Esrarı kahveyle gizlemeye çalıştılar Adana polisinin ele geçirdiği 38 kilo 780 gram esrarın zanlılar tarafından kuru kahve ile gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi
YEREL HABERLER Esrarı kahveyle gizlemeye çalıştılar Adana polisinin ...
Adana´da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana´da kaçakçılık operasyonu
Sunar Özlem’de hedef ilk 500 İkinci 500’de 103 basamak yükseliş
YEREL HABERLER Sunar Özlem’de hedef ilk 500 İkinci 500’de 103 ...
Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı Adana’da alabora olan yelkenliden göle düşen 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi atlatan genç, dalgıç polislerin dakikalarca kalp masajı yapması ve babasının nefes vermesiyle hayata döndükten 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı Adana’da alabora ...
Uygulamada cephanelik ele geçirildi
YEREL HABERLER Uygulamada cephanelik ele geçirildi
Vahşice öldürülen kadının ağabeyi: "İdam istiyoruz. Artık kadınlar ölmesin" Adana’da evinde tecavüz girişiminde bulunan şahsın işkence yaparak vahşice öldürdüğü kadının katili 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı Genç kadının ağabeyi, "İdam istiyoruz artık kadınlar öldürülmesin" dedi
YEREL HABERLER Vahşice öldürülen kadının ağabeyi: "İdam istiyoruz. ...
Gölcük depreminin 21´inci yılında Adana´da tatbikat
YEREL HABERLER Gölcük depreminin 21´inci yılında Adana´da tatbikat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X