Seyhan Belediyesi’nde kaldırım işgalleri tartışıldı “Kaldırımlar, esnafın, bina sahiplerinin değil, vatandaşındır” Seyhan Belediye Meclisi yazı işleri personelinin korona karantinası yüzünden 12 gün gecikmeli toplandı CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş ve Güngör Geçer ile AK Partli Mustafa Tunç, Seyhan’dan başlamak üzere tüm ilçelerde kaldırım işgallerine son verilmesini istediler

Her ayın ilk haftası toplanan Seyhan Belediye Meclisi, yazı işleri personelinin korona karantinası sebebiyle 12 gün gecikmeli başladı. Seyhan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personellerinin Covid19 taramaları neticesinde filyasyona tabi tutulup karantina altında olması sebebiyle 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacak olan Ağustos Ayı toplantısını dün gerçekleştirebildi.

Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.

Marmara Depreminin 21. Yıldönümü ağırlıklı olmak üzere CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu, İYİ Parti Grup Sözcüsü Sultan Zeynep Erciyes, MHP Grup Başkanvekili Şehmus Uçar, CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş, AK Partili Ali Coşkun, CHP’li Güngör Geçer, AK partili Mustafa Tunç ve Sinan Altun gündem dışı konuşmalar gerçekleştirdiler.

Toplam 15 maddeden oluşan meclis gündemine 2 madde daha eklendi.

CHP’li meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, yollarda ve kaldırımlarda yürünmediğini, geçmiş aylarda mecliste kaldırım işgallerine değindiğini hatırlatarak, kendisinin İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik elektronik bölümünden mezun olan bir mühendis olduğunu, ancak kaldırım işgalleri başta olmak üzere kaldırım sorunlarını sürekli gündeme getirmesinden dolayı kendine “Kaldırım Mühendisi” lakabı taktıklarını belirterek, ”Adanalının haklarını, kaldırımını savunduğum için bana ‘sana kaldırım mühendisi diyeceğiz’ dedikleri için bu unvandan gurur duyuyorum” dedi. Vursavuş, “Bu şehir benim kıymetlimdir ama çocuklarımız bu şehirden gitmek istiyor. Yola esnafın indirdiği 12 kiloluk 35 tane tüpten, 100 tane lastikten, kılık kıyafet satan esnafların bütün takımları dışarıda, hava serinse kasabın et takımları dışarıda. 16 aydır buradaysak sizden bir adım atmanızınız rica ediyorum. Yoldakileri kaldırın diye savcılığa suç duyurusunda bulunmak mı lazım? Adanalının bu işe çözüme ulaşmasını istiyorlar, bize onun için oy verdiler, kara karşımıza, kara gözümüze, sesimizin güzelliğine, ona buna değil. Takip edelim diye oy verdiler” dedi.



Geçer, “Kaldırımlar, esnafın, bina sahiplerinin değil, vatandaşındır”

800 bin yurttaşın yaşandığı ve 53 şehirden daha büyük konumdaki Seyhan’ın birçok resmi kurum ve işyerlerine ev sahipliği yaptığını, bu nedenle hizmet verilen vatandaş sayısının 1 milyonu aştığını söyleyen CHP’li Güngör Geçer, dolayısıyla ilçede sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyledi. Kaldırımların medeni ülkelerin bir göstergesi olduğunu ifade eden Geçer, “Kaldırım, sokak ve caddelerin her iki yanında yayaların yürümesi için yapılan yol diye tanımlanır. Kaldırımlar, esnafın, bina sahiplerinin değil, vatandaşındır. Seyhan’da ciddi bir kaldırım işgali sorunumuz var. Bazı mahallelerimizde kaldırımlar standardın çok altında. Bazı mahallelerimizde hiç kaldırım yok. İlçemizin güneyi de kuzeyi de aynı sorunu yaşıyor. Çoğu yerde inişliçıkışlı, delik deşik, tümsek tümsek kaldırımlar görmek mümkündür” dedi.

Esnafın kaldırımlara taşan reklam tabelası, reklam bayrağı, duba, flama gibi cadde kenarlarında geçici parkı engelleyen materyallere de el atılması gerektiğini kaydeden Geçer, “Nasıl kaldırımlar yayalarınsa yollar da sürücülerindir. Esnaf işyerinin önündeki kaldırımlardan başka yola da sahip çıkmış durumdadır. Belediyelerin ilgili birimleri, diğer kamu kuruluşlarının ilgili birimleri ile ortak hareket ederek Seyhan’daki kaldırım işgallerini sona erdirmemiz lazımdır” diye konuştu.

AK Partili Mustafa Tunç da, Marmara depremine değindikten sonra Seyhan’da kaldırım işgallerini anlattı. Tunç, Mustafa Fidan Vursavuş ve diğer üyelere sonsuz teşekkür ettiğini ifade ederek, bu hafta sonu Saydam, Pazarlar ve Çakmak caddelerine girdiğini ancak çıkamadığını belirterek, “Büyükşehir veya ilçe belediyeleri ruhsat veriyor diye kaldırımlardan sorumludur diyerek tek başına mücadele eder diye bir kavram, kanunda da yok. Çözüm büyükşehir ile başlamalıdır. Yollardan, hepimiz muzdaribiz. Tebrik ediyorum sizleri. Siz 17 aydır bunu başlattınız ve devam ediyorsunuz. Saydam Caddesi sorunun tek başınıza çözemezsiniz, büyükşehir kanun ve zabıtaları ile gereğini yapmalı ve valilik de bu işe destek vermelidir. Bir çözüm olacaksa ana arterden başlanmalıdır. Bu konuda büyükşehire çok fazla iş düştüğünü özellikle arz etmek istiyorum. Liderlik nitelikle ile değil sonuçlar ile iş bilen ekipler ile yürünürse sonuca varılır” dedi.

Başkan Akif Kemal Akay ise depremle ilgili eleştirilere cevap verdi. Seyhan’ın sahipsiz olmadığını, Seyhan’ın sahibini belediye olduğunu, sahipleri arasında büyükşehir belediyesinin de bulunduğunu söyleyerek, “Ama bir sahibi daha var, devlet. Üçü bir arada olmadan bizim depremle ilgili şeyleri çözmemiz mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Seyhan Belediyesi çalışmalarına bugün saat 17.00’de devam edecek.

