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Kadın kılığındaki kuyumcu soyguncuları Kozan'da yakalandı Kadın kılığına bürünerek girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibini vurarak altınları çalıp kaçan ve onlara yardım eden 7 zanlı, yaklaşık 150 güvenlik kamerasını inceleyen gasp dedektifleri tarafından saklanmak için Kozan'da kiraladıkları evde yakalandı Zanlıların, çaldıkları bilezikleri kiraladıkları evin bahçesine gömdükleri ortaya çıktı Kuyumcu kasasından aldıkları içi bozuk para dolu çorabı "Yırttık" diye sevinçle alan zanlılar, çorabın içinden altın yerine bozuk para çıkınca hüsrana uğramış

İHA

Kadın kılığındaki kuyumcu soyguncuları Kozan'da yakalandı Kadın kılığına bürünerek girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibini vurarak altınları çalıp kaçan ve onlara yardım eden 7 zanlı, yaklaşık 150 güvenlik kamerasını inceleyen gasp dedektifleri tarafından saklanmak için Kozan'da kiraladıkları evde yakalandı Zanlıların, çaldıkları bilezikleri kiraladıkları evin bahçesine gömdükleri ortaya çıktı Kuyumcu kasasından aldıkları içi bozuk para dolu çorabı "Yırttık" diye sevinçle alan zanlılar, çorabın içinden altın yerine bozuk para çıkınca hüsrana uğramış

Kadın kılığında girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibini vurarak altınları çalıp kaçan zanlılar, 150 güvenlik kamerasını inceleyen gasp dedektifleri tarafından kaçtıkları Kozan'da saklanmak için kiraladıkları evde yakalandı. Gasbı gerçekleştiren ve yardım eden 8 zanlıdan 7’sini yakalayan polis, bahçeye gömerek sakladıkları bilezikleri de ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 11 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Yolu Caddesi'nde Osman Bolhocaoğlu’na ait kuyumcuya gelen kadın kılığında yüzü maskeli iki şahıs, müşteri gibi içeri girdi. Hemen sonra zanlılardan biri kuyumcu Bolhocaoğlu’na ateş etmeye başladı. Tezgahın arkasına saklanan kuyumcu, açılan ateşle ağır yaralandı. Diğer zanlı ise altınları toplamaya başladı. Altınlarla kuyumcudan uzaklaşmak için hamle yapan zanlılar, alarm sisteminin çalışarak kapının kapanması üzerine kapının camını silahla kırıp kaçtı. Ara sokağa giren zanlılar, kadın kıyafetlerini atıp olay yerinden kaçtı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.
Bu durumu gören kuyumcunun esnaf komşusu Özlem İzgi, hemen yardımına koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Adana Şehir Hastanesine götürdü. Hem tabanca hem de bıçak yarası alan kuyumcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan ilk incelemede iki zanlının da erkek olduğu, birinin kadın kılığına girdiği belirlendi.

“150 güvenlik kamerası saniye saniye izlendi”
Olaydan hemen sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri zanlıların kaçış güzergahında operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda, soygun öncesi Hakan Ü. (21) ve Ferhat B. (18) adlı şahısların gözcülük yaptığı tespit edildi. Polis, bu zanlıların aynı zamanda Ferhat B.’nin evinde soygundan önce toplandıklarını tespit etti. Yapılan incelemede, iki zanlının gözcülerin aramasının ardından bir metruk binada kadın kıyafetleri giyip kuyumcuya gelerek soyunu gerçekleştirdikleri, 400500 gram bilezik ve bir çorap içinde bozuk para çalarak kaçtıkları tespit edildi. Ayrıca gözcülerin olay olduktan sonra da kuyumcu etrafında bekleyip vurulan kuyumcunun ölüp ölmediğini kontrol ettikleri de belirlendi. Polis, gözcülerden birinin PTT’den cezaevine para göndermesi üzerine önce onun ismini, sonra da suç ortağı zanlıları tek tek belirledi. Polis, ayrıca soygundan sonra zanlıların yine Ferhat B.’nin evine gittiğini buradan da Samet U. ile Abdullah K.’nin Samet U.’nun annesi Suzan U. (42) ve babası Halil U.(44) tarafından Kozan’a götürüldüğünü tespit etti.
Polis, bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için Adana ve Kozan’da özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon yaptı. Operasyonda Samet U. kiraladıkları evde yakalanırken Abdullah K. kaçtı. Evde yapılan aramada bozdurulan 3 bileziğin parası, kuyumcudan çalınan bozuk para ele geçirildi. Polis, zanlının itirafıyla bahçeye gömülü halde 33 bileziği de ele geçirdi. Polisin diğer operasyonunda da zanlı Samet U.’nun annesi, babası ve kuzeni A.G.’nin (17) de aralarında olduğu Hakan Ü., Ferhat B. ve zanlıları Kozan’a götüren taksici Hakan K. (26) gözaltına alındı.
Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar, kuyumcuda kasada çorap içinde aldığı bozuk parayı altın sanıp birbirlerine "yırttık" dedikleri ancak soygundan sonra geldikleri evde çorabı açıp içinden altın yerine bozuk para döküldüğünü görünce hüsrana uğradıkları öğrenildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Samet U. İle Hakan Ü. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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