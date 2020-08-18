Adana'da El Kaide terör örgütü üyesi yakalandı Sahte kimlikle yakalanan zanlının, 2019 yılında El Kaide'ye katıldığı, Türkiye'de hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı

Adana’da yapılan polis kontrolleri sırasında, El Kaide terör örgütü üyesi bir şahıs, sahte kimlikle yakalandı. Zanlının, uyuşturucu ve hırsızlıktan suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.B.A. (45) isimli, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık yapmaktan kaydı bulunan zanlı, 2019 yılında Suriye’ye giderek El Kaide terör örgütüne katıldı. Zanlı, bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Bir süre Suriye’de terör kamplarında eğitim aldıktan sonra sahte kimlikle Adana’ya geldiği tespit edilen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, zanlının TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunda olduğu bilgisini alarak uygulama noktasında önlem aldı. Polis, zanlıyı uygulama noktasında bir süre sonra yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, terör örgütün katıldığını itiraf edip etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini dile getirdi. Terör örgütüne katıldıktan sonra çatışmalara girmediğini sınırda nöbet tuttuğunu söylediği öğrenilen zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı mahkemece tutuklandı.

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