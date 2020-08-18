Adana´da El-Kaide'nin sözde `sınır nöbetçisi´ yakalandı (2) - Yeniden

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, terör örgütü El-Kaide´ye yönelik operasyonda, örgütün hakimiyet bölgelerinde sözde sınır nöbeti tuttuğu, çatışmalarda aktif rol üstlendiği belirlenen M.B.A. (45), polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olduğu belirlenen M.B.A.´nın, sığınmacı gibi sınırdan Türkiye´ye girip, Adana´ya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, `uyuşturucu´ ve `hırsızlık´ gibi çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli M.B.A.´yı düzenlenen operasyonla yakaladı.
SINIR NÖBETİ TUTMUŞ
Şüpheli M.B.A.´nın, örgütün Suriye´deki iç savaştan faydalanıp, Hama´da hakimiyet kurduğu bölgelerde oluşturduğu hatlarda sözde `sınır nöbeti´ tuttuğu, çıkan çatışmalarda da aktif rol üstlendiği öne sürüldü. M.B.A.´nın, örgütün sözde `cihat´ çağrısına uyarak Suriye´ye geçtiği, örgütün dağılma sürecine girince Türkiye´ye döndüğü öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunda örgütle bağlantısını kabul eden M.B.A.'nın, `etkin pişmanlık yasası´ hükümlerinden yararlanmak istediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana
2020-08-18 10:46:00
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