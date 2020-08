Adana’da 40 ton kaçak et ele geçirildi Vatandaşa ne olduğu belirsiz etleri yedireceklerdi Adana’da 40 ton menşei belli olmayan, sağlıksız, mühürsüz ve etiketsiz kaçak et ele geçirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, emniyet güçleri ile Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yaklaşık 40 ton menşei belli olmayan, sağlıksız, mühürsüz ve etiketsiz kaçak et ele geçirildi. Kokmuş etlerin tek tırnaklı (at, eşek) hayvan türüne ait olup olmadığı yapılacak analiz sonucu netleşecek.

Adana’da 155 polis imdat hattına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi’nde bir depoya operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 40 ton kaynağı belli olmayan et ele geçirildi.



Görevliler ağır koku nedeniyle çalışmakta zorlandı

Görevlilerin ağır koku nedeniyle çalışmakta zorlandığı depoda bulunan ve insan sağlığına uygun olmayan kasalardaki etlere el kondu. Etler imha edilmek üzere zabıta araçlarına alınarak depodan çıkarıldı. İnsan sağlığına elverişli olmayan etlerin toprağa gömülerek imha edildiğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 5596 Sayılı Kanun gereği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından izlenebilirliğin sağlanamamasından 5 bin 570 TL, onaysız hayvansal ürün depo kullanmaktan 13 bin 500 TL, toplamda 19 bin 700 TL idari para cezası uygulanacağı aktarıldı.

Öte yandan, imha edilmek üzere depodan alınan etlerin tek tırnaklı (at, eşek) hayvanlara ait olup olmadığı analiz sonucu belli olacak.

