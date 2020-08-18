Kozan'daki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli adliyede (2)

'İyi ki senin kızınım'

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ŞÜPHELİLER SERBEST

Adana´nın Kozan ilçesinde, dün 10 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan ADANA, (DHA)

2020-08-18 19:07:38



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