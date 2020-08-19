Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi Adana’da birlikte yaşadı erkek tarafından alıkonulduğu ve ölümle tehdit edildiği öne sürülen kadını kurtarmak için seferber olan polis, önce kapıyı tekmeleyerek kırmaya çalıştı daha sonra da çilingir yardımıyla açarak eve girdi Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi Adana’da birlikte yaşadı erkek tarafından alıkonulduğu ve ölümle tehdit edildiği öne sürülen kadını kurtarmak için seferber olan polis, önce kapıyı tekmeleyerek kırmaya çalıştı daha sonra da çilingir yardımıyla açarak eve girdi Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

İHA

Adana'da birlikte yaşadı erkek tarafından alıkonulan ve ölümlü tehdit edildiği öne sürülen kadın için seferber olan polis, kapıyı tekmeyle kırıp açmaya çalıştı, daha sonra sonra çilingir yardımı ile girerek kadını kurtarıp şahsı gözaltına aldı.

Polis, kadını adamın elinden kurtarmak için kapıyı tekmeledi Adana’da birlikte yaşadı erkek tarafından alıkonulduğu ve ölümle tehdit edildiği öne sürülen kadını kurtarmak için seferber olan polis, önce kapıyı tekmeleyerek kırmaya çalıştı daha sonra da çilingir yardımıyla açarak eve girdi Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Adana’da birlikte yaşadı erkek tarafından alıkonulan ve ölümlü tehdit edildiği öne sürülen kadın için seferber olan polis, kapıyı tekmeyle kırıp açmaya çalıştı, daha sonra sonra çilingir yardımı ile girerek kadını kurtarıp şahsı gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.M. (44) Mustafa K. (45) birlikte yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra şahsın uyuşturucu kullandığını ileri sürerek H.M. ayrılmak isteyince zanlı Mustafa K. kadının gitmesini izin vermedi. Sabahleyin de kadın kadın yine evden gitmek isteyince tabanca ve bıçakla kadını öldürmekle tehdit edip gitmesine izin vermedi. Artık dayanamayan kadın, ölümü göze alıp evden gitmek isteyince aralarında kavga çıktı. Sesler üzerine apartman sakinleri polisi arayarak bir erkeğin birlikte yaşadığı kadını darp ettiği ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine eve gelen polis kapıyı çaldı ancak kimse açmadı. Polis evden kavga sesleri geldiğini duyunca kadını kurtarmak için kapıyı tekmeleyerek açmaya çalıştı. Ancak kapı bir türlü açılmayınca çilingir çağrıldı. Polis, çilingir gelene kadar tarafları da sakinleştirmeye çalıştı. Polisin geldiğini duyan zanlı, kendisinin kadın tarafından alıkoyulduğunu ileri sürdü. Kapı çilingir yardımı ile açılınca içeri giden polisler, şahsı gözaltına aldı. Kadın ise gözyaşları içinde bir süredir erkek arkadaşı tarafından alıkonulduğunu ölümle tehdit edildiğini sabah çıkan kavgada darp edildiğini, bacağından hafif şekilde bıçakla yaralandığını söyledi. Genç kadın, polisleri silahın yerini de gösterip zanlının uyuşturucu kullandığını öne sürdü. Polis, zanlıyı ve genç kadını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ´nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ´nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı
Kadın kılığındaki soyguncuların vurduğu kuyumcu: Ben yaralı halde kıvranırken, altınları topladılar
YEREL HABERLER Kadın kılığındaki soyguncuların vurduğu kuyumcu: Ben ...
Adana'da 'sarı altın' mısırın hasadı başladı
YEREL HABERLER Adana'da 'sarı altın' mısırın hasadı başladı
Evin damına atılan EYP korkuttu
YEREL HABERLER Evin damına atılan EYP korkuttu
Adana’da müstakil evin damına EYP atıldı El yapımı patlayıcının atıldığı bölgede özel harekat timleri yoğun güvenlik önlemi aldı
YEREL HABERLER Adana’da müstakil evin damına EYP atıldı El yapımı ...
Kozan'da polisten huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Kozan'da polisten huzur ve güven uygulaması
Kozan'daki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Kozan'daki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli adliyede ...
Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele ...
Kozan'da orman yangını şüphelileri adliyeye sevk edildi 3 şüpheli, 3 saat süren ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kozan'da orman yangını şüphelileri adliyeye sevk ...
Kozan'daki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Kozan'daki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli adliyede
Suni teneffüs uyguladığı oğlunun mezarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Suni teneffüs uyguladığı oğlunun mezarını ziyaret ...
Tamir ettiği tarım aletinin altında sürüklenme anı kamerada
YEREL HABERLER Tamir ettiği tarım aletinin altında sürüklenme anı ...
Kızılçam ormanında yürek yakan görüntü Yanan ormandan geriye külleri kaldı Yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor
YEREL HABERLER Kızılçam ormanında yürek yakan görüntü Yanan ormandan ...
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ...
Nihat Söyler: “Gençliği spor salonlarına çekmeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Nihat Söyler: “Gençliği spor salonlarına çekmeyi ...
Kayıp minik Zafer kanalda ölü bulundu, amcası gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Kayıp minik Zafer kanalda ölü bulundu, amcası ...
2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu 4 yaşındaki Zafer Kıral'ın amcası "Ben şimdi babana ne diyeceğim, nasıl anlatacağım" diye gözyaşı döktü
YEREL HABERLER 2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu 4 ...
Vali Elban, Tufanbeyli’de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Elban, Tufanbeyli’de vatandaşlarla buluştu
Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele ...
Polisi gören sürücüler emniyet kemerini taktı Adana’da emniyet kemeri denetimi
YEREL HABERLER Polisi gören sürücüler emniyet kemerini ...
Adana’da 40 ton kaçak et ele geçirildi Vatandaşa ne olduğu belirsiz etleri yedireceklerdi Adana’da 40 ton menşei belli olmayan, sağlıksız, mühürsüz ve etiketsiz kaçak et ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da 40 ton kaçak et ele geçirildi Vatandaşa ne ...
Adana´da El-Kaide'nin sözde `sınır nöbetçisi´ yakalandı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Adana´da El-Kaide'nin sözde `sınır nöbetçisi´ ...
SMA hastası Umut bebek, hayata tutunmak için ilacını bekliyor Adana’da yaşayan Kılıç çifti, 6 aylık bebekleri Umut’u kaybetmemek için ilaç bekliyor 6 aylık Umut’un annesi Ceyda Kılıç: “Geceleri kalkınca oğlum nefes alıyor mu diye bakıyorum”
YEREL HABERLER SMA hastası Umut bebek, hayata tutunmak için ilacını ...
Akyatan Lagünü Doğal Sit Alanı, ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edildi
YEREL HABERLER Akyatan Lagünü Doğal Sit Alanı, ‘Nitelikli Doğal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X