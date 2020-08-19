FETÖ´nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, firari olan ve örgütün sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O., FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında düzenlenen şok baskınla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ulusal Büro Amirliği ekipleri, geçen haftalarda yapılan operasyonlarda firari olarak aranan ve FETÖ/PDY´nin sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O.´nun adresini belirledi. Bunun üzerine operasyon kapsamında harekete geçen ekipler, düzenlenen şok baskınla A.O.´yu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.O.´nun; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen´in çağrısıyla Bank Asya´nın kapatılmaması için bankaya 10 bin lira yatırdığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Altın Çocuk Derneği´nde sigorta kaydının olduğu, örgüt üyelerinin konakladığı otellerde kaldığı, darbe girişiminin ardından sözde üst düzey örgüt üyeleriyle görüşme yaptığı belirlendi. A.O.´nun, ayrıca 'gri liste'de aranırken, polis tarafından yakalanan H.D. ile de sürekli telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-08-19 09:57:33
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