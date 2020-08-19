Ceyhan'da dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Ceyhan Belediyesi ekipleri. korona virüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, Ceyhan’ın 31 mahallesinde ve çevre mahallelerde sürdürüyor. Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan belediye ekipleri, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yineleyerek salgın hastalığın yayılmasını engellemek için önlemler almaya devam ediyor. Korona ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlemler aldıklarını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile kent merkezinin dört bir tarafında dezenfekte çalışması yapıyor. Değerli vatandaşlarımızın sağlıkları için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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