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TSYD'den DHA'ya ödül

DHA

TSYD'den DHA'ya ödül


ADANA,(DHA)- Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi tarafından merhum Peyami Safa Maracı adına düzenlenen Spor Basını Başarı Ödülleri'nde Emre Gönlüşen Özel Ödülü'ne, Demirören Haber Ajansı (DHA) Adana Bölge Temsilcisi Akif Özdemir layık görüldü.
TSYD Genel Merkez As Başkanı Kerim Hoşfikirer'in jüri başkanlığında toplanan jüride gazeteciler İsmet Ramazan Selçuk, Adnan Kulak, Sabit Özkeser ile İrfan İşisağ yer aldı.
Araştırma-İnceleme, Haber, Fotoğraf, Röportaj, Sayfa Düzeni, TV Görüntü-Haber ile Köşe Yazısı dallarında başvuruda bulunan 30'a yakın eseri inceleyen jüri üyeleri 7 isme ödül verilmesini kararlaştırdı. Bir süre önce genç yaşta hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen adına verilecek özel ödüle ise DHA Adana Bölge Temsilcisi Akif Özdemir layık görüldü.
TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, 25 Ağustos´ta TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri´nde gerçekleşecek törende ödül alan isimlerin plaketlerini alacağını söyledi. Çakın, "Geçtiğimiz yıl merhum ilk başkanımız Ekrem Acarçelik adına düzenlenen ödül törenini bu yıl mesleğimizin duayen isimlerinden Peyami Safa Maracı adına gerçekleştiriyoruz. Gelecek yılki tören merhum üyemiz Hamit Deste adına düzenlenecek. Tören, Seyhan Belediyesi´nin sponsorluğunda gerçekleşecek" dedi.DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA,(DHA)
2020-08-19 15:48:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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