Adana’da sahilde gün batımı etkiledi

Adana'nın sahil ilçelerinden olan Karataş’ta deniz kenarında gün batımı eşsiz görüntüler oluşturdu.



Türkiye'de gün doğumu ve batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Adana’da akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkardığı renkler izleyenlere unutulmaz bir manzara keyfi sundu. Sahil ilçelerinden birisi olan Karataş’ta deniz kenarında izlenen gün batımı sırasında güneşin aynı anda bir kısmının sarı, bir tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi.

Gün batımı sırasında renk cümbüşü oluşurken ufuk, adeta açık hava fotoğraf sergisine dönüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.