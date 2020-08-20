Bu da mobil kümes

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Adana’nın Feke ilçesine, bir aracın üzerindeki tavuk kümesi, ilginç görüntü oluşturdu.

TapanKozan yolunda 01 D 4947 Plakalı Renault Toros model aracının üzerine yerleştirdiği içi tavuk dolu kümes ile seyahat eden sürücü, görenleri şaşırttı. Tapan istikametinden Kozan istikametine ilerleyen araçtaki mobil kümes vatandaşlara pes dedirtti.

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