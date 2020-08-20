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ADANA,(DHA)TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Sportif Direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.

Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen Hakan Hacıbektaşoğlu, Turuncu-Beyazlı ekibin yeni Sportif Direktörü oldu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-08-20 13:21:13



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