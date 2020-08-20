Adanaspor'un yeni sportif direktörü Hakan Hacıbektaşoğlu oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Sportif direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile araya gelen Hakan Hacıbektaşoğlu, TuruncuBeyazlı ekibin yeni sportif direktörü oldu.
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