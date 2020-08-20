Köpeğe çarpan otomobil takla atıp, hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, köpeğe çarpıp takla atan otomobil, savrularak karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, KozanAdana yolu Böğrüdelik mevkiinde meydana geldi. Erkan Karaoğlu (46) yönetimindeki 01 RF 329 plakalı otomobil, yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Savrulan otomobil, takla atarak, karşı şeride geçip, Mehmet Çalışkan'ın (48) kullandığı 01 VAU 21 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ve hafif ticari araçtaki Mürselin Çalışkan yaralandı. 3 yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-08-20 22:04:59
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