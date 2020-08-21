Parktaki ağaca kendini asmak isteyen kişiyi polis ikna etti

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, parktaki ağaca kendini asarak intihar etmek isteyen Şahin B. (45), polis tarafından ikna edilerek, vazgeçirildi.

Olay, sabah erken saatlerde Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi´ndeki parkta yaşandı. Şahin B., yanında getirdiği ipi, sandalyeye çıkarak ağaca bağladı. Şahin B.'nin intihar edeceğini fark edenler hemen polisi aradı. Hızla parka gelen polis ekipleri, sandalyedeki Şahin B.'yi ikna ederek, intihardan vazgeçirdi. Alkollü olduğu öne sürülen Şahin B., polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-08-21 09:48:25



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