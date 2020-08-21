Yalnız yaşadığı evinde ölüm bulundu

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Soner O., kötü kokular gelen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70367 Sokak´ta yalnız yaşayan Soner O.´nun evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Soner O.´yu ölü buldu. Sağlık görevlilerinin uzun süre önce hayatını kaybettiğini belirlediği Soner O.´nun cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-08-21 09:56:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.