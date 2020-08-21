Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da piyasa değeri 135 bin lira olan kaçak sigara, puro ve içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kentteki iki iş yeri, atık kağıt toplayıcısı ve TarsusAdanaGaziantep Otoyolu’nda durdurulan şüpheli bir araçta arama yaptı. Aramalarda piyasa değeri 135 bin TL olan 185 paket kaçak sigara, 839 adet kaçak puro, 666 şişe kaçak içki ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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