Adana´da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 135 bin lira olan kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin ev, iş yeri ve depolarda yaptığı aramalarda piyasa değeri 135 bin lira olan 666 şişe kaçak içki, 839 kaçak puro ve 185 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-08-21 10:48:28



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