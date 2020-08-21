Adana’da 8 kilo kubar esrar ele geçirildi

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Adana’nın Pozantı ilçesinde yazlık olarak kullanılan evde 8 kilo kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet bong ve 3 adet kova tabir edilen suç aleti ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca; Pozantı ilçesi Belemedik Mahallesi'nde bir şahsın yazlık olarak kullandığı evin arka kısmında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisinin alınması üzerine Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda; 8 kilo kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet bong ve 3 adet kova tabir edilen suç aleti ele geçirilirken, olayla ilgili iki şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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