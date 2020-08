Polis Demet'e Müdür İnci'dan plaket Uygulama noktasında doğum yaptıran kadın polise, emniyet müdüründen başarı belgesi

Adana’da polis uygulama noktasında sancısı başlayan Hüsne Aslan’a doğum yaptıran kadın polise, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci başarı belgesi verdi.

Yüreğir ilçesine bağlı DoğankentCumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Hüsne Aslan, doğum yapmak üzere eşiyle hastaneye giderken, Doğankent Polis Uygulama Noktasına geldikleri sırada sancısı tuttu. Bunun üzerine baba, polislerin yanına giderek eşinin sancısının tuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Polisler, hemen ambulansa haber verdi. Bu arada sancısı artınca, Demet Çubukçu adlı kadın polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadının doğum yapmasına yardımcı oldu. Aslan’ın bir kız bebeği dünyaya gelirken, bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Daha sonra bebek ve anne gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aile, dünyaya gelen kız çocuklarına polis memuru Demet’in ismini verdi. Bebek ve anne, bugün hastaneden taburcu oldu. Anne, kucağında bebekle ilk iş olarak uygulama noktasına gidip kendisine yardımcı olan polise teşekkür etti.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de, bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olarak belki de anne ve bebeğin hayatını kurtaran polis memuru Demet Çubukçu’ya başarı belgesi verdi. İnci, polislerin 7 gün 24 saat esasına göre her alanda vatandaş için çalıştığını, bu olayında bunun en güzel bir örneği olduğunu gösterdiğini söyledi.

Çubukçu ise Türk polisinin her zaman vatandaşın yanında olduğunu, kadını o an çaresiz görünce bir Türk kadını ve polisi olarak yardım etmesi gerektiğini düşünerek, bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olduğunu söyledi.

