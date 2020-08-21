Ç.Ü. Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında (YÖK) düzenlenen törende Rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan aldı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversitesinin geçtiğimiz 47 yılda 180 bine ulaşan mezunu, 2 bin 200’e yaklaşan akademik kadrosu ve 2 bin 250’ye varan idari personeli ile çağdaş Türkiye’nin gelişim sürecine önemli katkılar sunmaya devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Tuncel, “Bu önemli görevi bana layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ederek, tebrik ve başarı dileklerini ileten YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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