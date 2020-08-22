Müstakil evin penceresinden içeri giren şüpheliler evi kundakladı

Adana’da kimliği belirsiz kişiler iki katlı müstakil eve pencereden girerek kundakladı. Çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan Mehmet A.’nın iki katlı müstakil evinin önüne gelen kimliği belirlenemeyen şüpheliler, pencereden içeri girerek evi ateşe verdi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri arama çalışmaları başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.