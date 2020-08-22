Adana´da geri dönüşüm fabrikasında yangın - 1

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) -ADANA´nın merkez Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler tüm fabrikayı sararken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2020-08-22 04:01:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.