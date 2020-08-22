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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, hareket halindeki saman yüklü TIR, yol kenarında yakılan anızdan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yandı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ertel yönetimindeki 38 F 5021 TIR'a otoyol kenarında yakılan anızın kıvılcımları sıçradı. TIR'ın dorsesinde yüklü saman balyaları yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracını yol kenarına park ederek, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm TIR'ı sardı, bu sırada alevler yol kenarındaki çalıları da tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, alınan güvenlik önlemlerinin ardından tek taraflı trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-08-22 16:37:20



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