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Kozan’da 3 ayrı noktada orman yangını İki yangında kundaklama şüphesi

İHA

Kozan’da 3 ayrı noktada orman yangını İki yangında kundaklama şüphesi

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde 3 ayrı noktada başlayan orman yangını geceyi aydınlattı. Kızılçam ormanı ile Ayvalıkoyak mevkindeki yangınlarda kundaklanma şüphesi bulunurken Dağılcak Tabiat Parkı bölgesinde çıkan yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kozan'a bağlı Turgutlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde kızılçam ormanlık alanında yangın çıktı. Yangının çıkması ile birlikte olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi. 20 arazöz ve yaklaşık 100 işçi ile müdahale edilen yangın şiddetli poyrazın etkisi ile kısa sürede geniş ormanlık alana yayıldı. Turgutlu Mahallesi'nde ve Ayvacıkoyak mevkinde çıkan orman yangınlarının kasıtlı bir şekilde yapıldığı iddia edilirken çevre sakinleri bir kişinin ormanlık alan tarafında görüldüğünü iddia etti. Kozan'daki diğer bir yangın ise Dağılcak Tabiat Parkı civarında bulunan dere yatağındaki alanda meydana geldi. Yangının elektrik tellerinden çıktığı belirlenirken yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Adana Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları müdahale ederek yangın söndürüldü. Öte yandan Turgutlu Mahallesi'nde kızılçam ormanında çıkan yangın ise havanın aşırı rüzgarlı ve arazinin zorlu koşulu nedeni ile kontrol altına alınamadı. Yangına müdahale karadan devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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