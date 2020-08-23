Kozan´daki yangında 2 hektar kızılçam yandı

Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınıp, söndürülen orman yangınında 2 hektar kızılçamın yanarak kül olduğu belirlendi.
İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi´nde dün saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanını sardı. Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı 230 ekip, 50 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile yangına müdahale etti. Yangın bugün saat 06.00 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangında, 2 hektar kızılçamın yanarak kül olduğu belirlendi. Jandarma, bölgedeki yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-08-23 11:43:38
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