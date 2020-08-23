Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (2)



2 EV YANDI

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgar nedeniyle hızla büyürken, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangına çok sayıda yangın söndürme aracı ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

Öte yandan Cumali Güzel ile İsmail Güzel'e ait evlerin yangın nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi. Dumanların köyde görüş uzaklığını da düşürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Nuri PİR

2020-08-23 14:36:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.