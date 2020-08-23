Adana n\u0131n Kozan il\u00e7esi Kuyubelli Mahallesi k\u0131rsal\u0131nda bug\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde \u00e7\u0131kan yang\u0131n h\u0131zla b\u00fcy\u00fcyerek yerle\u015fim birimlerine s\u0131\u00e7rad\u0131. Jandarman\u0131n yerle\u015fim birimlerini bo\u015faltt\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgede inceleme yapan Kozan Kaymakam\u0131 \u015eafak G\u00fcr\u00e7am, Orman\u0131 kasten yakan vatan hainidir. Konuyu ara\u015ft\u0131r\u0131yoruz a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. Kozan Kaymam\u0131 \u015eafak G\u00fcr\u00e7am Kuyubelli Mahallesi nde \u00e7\u0131kan orman yang\u0131n\u0131 b\u00f6lgesine gelerek incelemelerde bulundu. \u0130HA muhabirinin telefonla ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 Kaymakam G\u00fcr\u00e7am, b\u00f6lgede g\u00f6rev yapan muhtarlar ile bir araya geldiklerini belirterek yang\u0131nda kundaklama \u015f\u00fcphesi oldu\u011funu, konuyla ilgili b\u00fcy\u00fck \u00e7apl\u0131 ara\u015ft\u0131rma yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. G\u00fcr\u00e7am, \u201c\u015eu an b\u00f6lgede yaylal\u0131k olarak kullan\u0131lan 55 ev oldu\u011fu tespiti yap\u0131ld\u0131. Yanan \u00e7ok say\u0131da hanemiz var. \u015eu an yaral\u0131 vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n olmay\u0131\u015f\u0131 \u00fcz\u00fcnt\u00fcm\u00fcz\u00fc bir nebze olsun hafifletiyor. B\u00f6lgenin t\u00fcm orman ekipleri havadan ve karadan yang\u0131na m\u00fcdahale ediyor. \u015eunu \u00f6zellikle belirtmek istiyorum. Bu yang\u0131n kas\u0131tl\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015f ise ki \u015f\u00fcphelerimiz o y\u00f6nde. Bunu yapan ki\u015fi veya ki\u015filer vatan hainidir. Her kim olursa olsun en sonunda yakalan\u0131p adalet \u00f6n\u00fcnde hesap verecektir. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z m\u00fcsterih olsunlar dedi. Kaymakam G\u00fcr\u00e7am, vatanda\u015flara da seslenerek, L\u00fctfen kendilerini riske sokacak her durumdan korusunlar. L\u00fctfen yolda bekleme yaparak yang\u0131n\u0131 izlemesinler. Kozan\u2019\u0131n akci\u011ferlerinin en az zararla bu yang\u0131ndan \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in elimizden geleni t\u00fcm ekiplerimiz yapmakta diye konu\u015ftu.