Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (4)

12 EV YANDI
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi poyraz nedeniyle zorlaşırken, alevlere yakın evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Öte yandan, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Nuri PİR
2020-08-23 16:47:51
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