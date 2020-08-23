Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (5)



EVLER TAHLİYE EDİLDİ, MEZARLIK VE CAMİ YANMAKTAN KURTARILDI

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangını nedeniyle çevre mahallelerdeki evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri yangın bölgesini giriş ve çıkışlara kapattı. Bazı vatandaş, alevlerin etrafını sardığı mahallelerde mahsur kaldı. Bir mezarlık ve bir cami de itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çabasıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alevlerin evinin bir kısmına zarar verdiği İsmail Özcan, 150 hurma ağacının yanıp, kül olduğunu söyledi. Mehmet Özcan ise büyük bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını bildirerek, "Evimize kadar sıçradı alevler. Kovayla su taşıyoruz. Evin bulunduğu yer şimdilik kontrol altına alındı. Tüm görevlilerden teşekkür ederim" dedi.

Ayşe Bektaş ise köylerinin bütün varlıklarının yandığı için gözyaşı dökerek, "Bunu yakanları Allah yaksın. İçimiz yandı. Bahçemiz yandı. Köyün hepsi bizim köyümüz, evlerin hepsi bizim evimiz. Bizim ev kurtulmuş, diğeri yanmış ne yapalım? Allah herkese yardım etsin" dedi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Nuri PİR

2020-08-23 17:36:15



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