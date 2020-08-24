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Şehidin Türk Bayrağını ve Kur’an-ı Kerimleri alevlere teslim etmediler

İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan yangında şehidin mezarı başında duran Türk Bayrağı alevlere teslim olmadan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Camide bulunan Kur'anı Kerim'ler de yanmaktan kurtarılarak ilçe müftülüğüne teslim edildi.

Şehidin Türk Bayrağını ve Kur’an-ı Kerimleri alevlere teslim etmediler

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan yangında şehidin mezarı başında duran Türk Bayrağı alevlere teslim olmadan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Camide bulunan Kur'anı Kerim'ler de yanmaktan kurtarılarak ilçe müftülüğüne teslim edildi.
Kozan'a bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangını şiddetli poyrazın etkisi ile büyüyerek devam ediyor. Yangından dolayı bölgede bulunan 6 köyde yaklaşık 800 hane boşaltıldı. Ekiplerin gece olması sebebiyle karadan müdahalesi devam ediyor. Vatandaşların bayrağa saygısı yangın esnasında da ortaya çıktı. Şehidin mezarı başında bulunan bayrak çıkan orman yangınında alevlere teslim olmadan önce köylü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ayrıca bir camide bulunan Kur'anı Kerimler de Cami içerisinden alınarak Kozan ilçe müftülüğüne teslim edildi. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan bölge insanının ihtiyaçları Kozan Kaymakamlığı koordinesinde kurulan kriz masası tarafından gideriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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