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Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor

DHA

Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor


Anıl ATAREser PAZARBAŞIGökhan KESKİNCİAli GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde, son 1 ay içinde çok sayıda yangının çıktığı Kuyubeyi köyünde dün yeniden başlayan orman yangınını kontrol altına alıp, söndürmek için ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor.
Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahaleye başlandı. Bölge halkı da dar köy yollarında itfaiye araçlarının geçişinin rahatlaması için engel teşkil eden bazı ağaçları kesiyor. Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi. Bugün hala kontrol altına alınamayan yangında 150 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Adana ve çevre illerden de takviye gelen ekipler, karadan söndürme çalışmasına devam etti. Günün ilk ışıklarıyla ekipler, uçak ve helikopterle yangına müdahale etmeye yeniden başladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınıp ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu. Çelik, yaptığı paylaşımda, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir" dedi. 
Çamlıca Mahallesi muhtarı Saadettin Civan ise mahallenin yangın yüzünden neredeyse haritadan silindiğini belirterek, kendi evinin yandığını da sözlerine ekledi.
Ayrıca bölgede son 1 ay içinde çok sayıda yangının çıktığı ve bu durumla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI-Gökhan KESKİNCİAli GÖKDAL
2020-08-24 08:17:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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