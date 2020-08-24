Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor (3)



ÇOK SAYIDA ARAÇ VE EKİPLE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da yangının devam ettiği Kozan ilçesi Kuyubeli köyünde helikopterle incelemelerde bulundu. Pakdemirli, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yangın ihbarının ilk olarak dün saat 12.50'de yapıldığını ve ekiplerin 13.04'te müdahale etmeye başladığını belirten Bakan Pakdemirli, "Rüzgar kuzeyden 35-40 kilometre hızla yüksek süratle esiyor ve nem yüzde 19. Yani ciddi bir şekilde nemin azlığıyla karşı karşıyayız. Sıcaklık da 32 derece. Sürekli de değişen rüzgarla karşı karşıyayız. Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahele ediyoruz. Böyle bir yangın alanında maksimum derecede hem insan hem araç hem hava aracı hem teçhizatla mücadelemiz sürüyor" dedi.

KASIT OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yangından bazı köylerin etkilendiğini dile getiren Bakan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Kuyubeli, Çürüklü, Boztahta ve Acaryayla mahalleleri etkilenmiş gözüküyor. Şükür can kaybımız yok. Bu köyler gerekli saatlerde Valiliğimiz koordinasyonunda tahliye edildi. İnşallah en kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına almak, soğutma çalışmalarını başlamak üzere çalışmalarımız sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru bir gidiş olduğunu gözlemlemek mümkün. Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem Valiliğimiz bunun bir kasıt olma ihtimali konusunda bir ihtimal üzerinde duruluyor ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple, kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi bertaraf etmektir."

NE KADAR ALANIN ZARAR GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLMEDİ

Bakan Pakdemirli, yangında ne kadar ormanlık alanın zarar gördüğünün henüz belli olmadığını aktararak, "Alan çok parçalı olduğu için parçalı alanda bunu tespit etmek ve ekiplerimizi buna yoğunlaştırmak istemiyoruz. Ana şeyimiz şudur; yangını söndürelim, ondan sonra tüm rakamlar çıkar ve kamuoyu ile paylaşılır ama görünen o ki parçalı bir alanda olmasına rağmen önemli bir miktarda alanda etkilenme gözüküyor. Buradaki yangın Türkiye'deki büyük yangınlardan biri değil ama etkilenen alan itibarıyla çok parçalı olduğu ve zirai alanları kapsadığı için tahmin ediyorum ancak yangın söndükten sonra resmi rakamları ve gerçeğe daha yakın rakamları açıklayabiliriz diye düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI-Gökhan KESKİNCİAli GÖKDAL

2020-08-24 12:15:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.