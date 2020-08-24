Çukurova Zabıtası’ndan salgın denetimi

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid19 salgınıyla ilgili denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçedeki iş yerlerine denetimde bulunan ekipler, özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat çekiyor.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen korona virüs salgınıyla ilgili Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Her gün aralıksız ilçede bulunan iş yerlerine yönelik denetim yapan zabıta ekipleri oteller, lokantalar, kuaförler ve kafelere çalışmalar yaptı.

Bu iş yerlerinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyenle ilgili denetimde bulunan, işletmeciler ve vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yaptı.



Soner Çetin’den önemli uyarılar

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salgının Türkiye’de görülmesinin ardından Çukurova ilçesinde hemen çalışmalara başladıklarını ve önlemleri aldıklarını belirterek, “Zabıta ekiplerimiz de ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Son dönemlerde üzülerek görüyoruz ki vaka sayısında artış var. Bu durum bizleri daha gayretli olmaya itiyor. Özveriyle çalışan arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Başkan Soner Çetin, salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konusunda kurumların çalışmaları yanında vatandaşlara da büyük görev düştüğünü vurgulayarak, maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı, temizliğe dikkat edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

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