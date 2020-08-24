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Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı kadrosuna kattı

İHA

Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, mavilacivertliler İsrail'in Bnei Yehuda takımında top koşturan 30 yaşındaki Litvanyalı milli kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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