Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı kadrosuna kattı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, mavilacivertliler İsrail'in Bnei Yehuda takımında top koşturan 30 yaşındaki Litvanyalı milli kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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