Bekir Pakdemirli: “Yangın kontrol altına alındı” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kasıtlı çıkartılmış olabileceğini söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangınla ilgili, “Her şey kontrol altında, ateşin etrafı çevrildi. Yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma faaliyetleri devam edecek” dedi.

Pazar günü Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi kırsalında başlayan ve 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Dünden bu yana bölgede olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün helikopter ile inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını belirten Bakan Pakdemirli, “900 üzerinde haneyi tedbiren boşalttıklarını aktardı. Bakan Pakdemirli, “Dün itibariyle muhtarlarla toplantı yaptık. 900 üzerinde haneyi tedbir amaçlı boşalttık. Can kaybımız yok, rabbime şükrediyorum zarar tespitlerine başladık. Cumhurbaşkanımız yardımcı olunması talimatını verdi. Vatandaşlarımızın yaralarına çare olacağız. Yangınla mücadelede karşı ateş tekniği kullanıyoruz. Gece boyunca çalışmalarımız devam etti. İHA’dan gelen bilgileri değerlendirdik. Orman teşkilatının eksiklerini giderdik. Şu saat itibariyle her şey kontrol altında, ateşin etrafı çevrildi. Söndürme faaliyetleri devam edecek. Gün içinde harlama olacak. Önemli olan ateşi hapsetmekti. Bunu başardık. Gece kuzeybatı istikametinde tekrar parlayan ateş ile sabah saatleri itibari ile yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma faaliyetleri devam edecek. Orman teşkilatının işi bitmiyor. Sonbaharda hızlı bir şekilde ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız. Yöre halkına çok teşekkür ediyorum. Çok sabırlı durdular” şeklinde konuştu.



“Kasıtlı çıkma ihtimali var”

Pakdemirli, yangının kasıtlı olarak çıkartılmış olabileceğini değerlendirdiklerini söyleyerek, “Çok yönlü soruşturma devam ediyor. Bittikten sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaz ayları orman yangının doruğa çıktığı aylar. Bu sene geçen seneye göre yüzde 3040 daha fazla orman yangını çıktı. Bunun da anlamı daha çok çalışan teşkilat, daha çok teçhizata ihtiyaç demek. Bunların karşılanması anlamında ben sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Soğutma faaliyetlerine başladık”

Yangının çok parçalı bir alanda çıktığını kaydeden Pakdemirli, “Benim gördüğüm kadarıyla alanın 4’te 1’inde yangın var. Bu ortalamanın üzerinde yangın olmakla beraber Türkiye’nin büyük yangınlarından bir tanesi değil. Kesin rakamlar çıkınca bunlar paylaşılacak. Her yıl zaten istatiksel olarak paylaşımlar yapıyoruz. İşin açıkçası şuana kadar bunun hesabını yapmadık. Allah’a şükür soğutma faaliyetlerine başladık” ifadelerini kullandı.

