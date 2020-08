Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (3)

'Her yaşımıza şahidiz'



KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ KULLANILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos günü öğle saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangınla karşı ateş tekniğini kullanarak mücadele ettiklerini belirterek, böylece Eskimandaş bölgesindeki yerleşim alanlarına yönelen alevleri engellediklerini söyledi. Ortalama 34-40 kilometre hız ve düşük nem nedeniyle zor şartlar altında mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, 2 amfibik uçak, 19 helikopter, 170 arazöz ve 830 personelin çalışmalara katıldığını anlattı.

HASARLARA YARDIMCI OLUNACAK

Kuyubeyli, Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerinin yangından etkilendiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, 900'ün üzerinde haneyi, tedbir amaçlı tahliye ettiklerini, can kaybının yaşanmadığını ve evlerin çoğunda zarar olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hasarlar konusunda her türlü yardımcı olunması talimatı verdiğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Hem AFAD hem Sosyal Yardımlaşma Fonu hem de Orman Teşkilatı'nın ORKÖY kaynağı vasıtasıyla da vatandaşlarımızın yaralarını bir miktar olsa da hafifletmek konusunda çaba gösteriyor olacağız" diye konuştu.

SONBAHARDA YÖRE YEŞİLLENDİRİLECEK

Yangında her şeyin kontrol altında olduğunu ancak zaman zaman küçük parıltıların ve dumanların görülebileceğini dile getiren Pakdemirli, "Dün Çürüklü Mahallesi de bir ara risk altına girdi. Burada da karşı ateş düşündük ama son anda buna gerek kalmadı. Gece boyu çalışmalar devam etti. Sahadan ayrılmadım. Hem insansız hava aracından gelen bilgileri değerlendirdik hem de arazide orman teşkilatımızla bire bir buluşarak onların eksiklerini giderdik ve koordinasyon sağladık. Çalışmalarımız tamamlandığında, söndürme ve soğutma işleri bittikten sonra sonbaharda hızlı şekilde yöreyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI-Gökhan KESKİNCİAli GÖKDAL

