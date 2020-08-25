Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (4)

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ORMANCILARIN KAMYONETİ DEVRİLDİ: 3 YARALI

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyi köyünde, 3 gündür devam eden yangına müdahale eden Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 3 kişinin bulunduğu kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine dönmek üzere yola çıktıktan bir süre sonra zorlu arazi şartlar nedeniyle devrilen araçta bulunan E.S., M.M. ve S.B., yaralandı. Meslektaşları tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla tedavi edilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Efendi ERKAYIRAN/KOZAN(Adana), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Efendi ERKAYIRAN

2020-08-25 15:47:21



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